Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vor den Augen der Fahrerin: Pkw zerkratzt

Letmathe (ots)

Eine 31-jährige Iserlohnerin erstattete Freitagnachmittag Anzeige wegen Sachbeschädigung. Sie habe ihren 5er BMW auf der Untergrüner Straße am Fahrbahnrand gestoppt, um in ihrer Tasche nach etwas zu suchen. Plötzlich habe sich ein unbekannter Täter genähert und an ihrer Scheibe wild gestikuliert. Der Mann habe gegen die Scheibe gespuckt und habe die Außenspiegel umgeklappt. Er sei darauf verschwunden und wenige Minuten später mit einem Messer zurückgekehrt. Mit diesem habe er einen tiefen Kratzer in die Motorhaube gezogen. Dann sei er wieder davon gegangen. Täterbeschreibung: männlich, ca. 170 cm groß, etwa 60 Jahre alt, normale Statur, vermutl. eine Zahnprothese oben, komplett schwarz bekleidet, schwarze Schirmmütze.

Die Hintergründe zum Vorfall sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen. (di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell