Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülleimer angesteckt

Handy gestohlen

Autos zerkratzt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte steckten Sonntag auf der Altenaer Straße in Höhe des Gartencenters einen Mülleimer an. Dieser wurde beschädigt. Polizeibeamte löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid entgegen. (di)

Samstag, zwischen 13 und 14 Uhr, verschwand ein Huawei-Smartphone vom Beifahrersitz eines Opel Corsa. Der PKW stand auf der Buckesfelder Straße. Die Polizei appelliert: Autos sind keine Tresore! Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! Lassen Sie niemals Wertgegenstände zurück! Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (di)

In der Nacht zu Samtag zerkratzten Täter einen grünen Scirocco sowie einen weißen Hyundai. Die Fahrzeuge standen an der Eveke. In der Nacht zu Sonntag traten Unbekannte an der Brinker Höhe den rechten Außenspiegel eines Astra ab. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (di)

