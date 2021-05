Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat & Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Sonntag und Montag brachen bisher unbekannte Diebe in der Salierstraße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem Tabakwaren und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Auto aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11:50 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb am Montag einen in der Großheppacher Straße geparkten Toyota auf und entwendete aus diesem eine braune Lederhandtasche samt Geldbeutel. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

