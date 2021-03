Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeuge nach Einbruch gesucht

Emlichheim (ots)

Am Samstagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Botterdiek (wir berichteten). Wie mittlerweile bekannt wurde, flüchtete der Täter vermutlich in einer beigen Mercedes C-Klasse vom Tatort über die Aatalstraße in Richtung Ölstraße. Auf der Aatalstraße kam es dabei zwischen 19.40 und 20 Uhr möglicherweise zu einer Gefährdung eines Autofahrers. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

