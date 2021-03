Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Stunt Scooter gestohlen

Lingen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu einem Grundstück an der Meppener Straße verschafft. Sie überstiegen eine rund drei Meter hohe Mauer und stahlen anschließend einen Stunt Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

