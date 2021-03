Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Geldautomat angegangen

Lathen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in die Combi-Filiale an der Großen Straße in Lathen eingedrungen. Sie brachen gegen 2.20 Uhr die Eingangsschiebetür auf und hatten es in der Folge offenbar auf den dort aufgestellten Geldautomaten abgesehen. Sie hebelten dessen obere Monitoreinheit auf und ließen nur wenige Sekunden später von ihrem Vorhaben ab. Die Männer konnten anschließend unerkannt entkommen. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ergebnislos. Im Rahmen einer vor Ort durchgeführten Spurensicherung wurden zunächst keine Hinweise auf mögliche Sprengmittel gefunden. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

