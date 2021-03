Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt

Nordhorn (ots)

Heute Morgen ist es gegen 09.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Bentheimer Straße, gegenüber eines dortigen Ärztehauses, gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten Opel Vivaro und entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

