Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Anhängerbrand nach Reifenplatzer

Wietmarschen (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es auf der A31 zwischen Wietmarschen und Geeste zum Brand eines mit Holz beladenen Lkw-Anhängers gekommen. Der Fahrer des Gespannes war gegen 6.30 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als während der Fahrt ein Reifen am Anhänger platzte. Das Rad geriet sofort in Brand. Er stoppte den Lkw auf dem Pannenstreifen, koppelte mit Hilfe eines weiteren Truckers die Zugmaschine ab und stellte sie in sicherer Entfernung ab. Die Flammen hatten sich inzwischen auf die Lkw-Ladung ausgebreitet. Die wenig später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dürften bis zum Vormittag abgeschlossen sein. Aktuelle läuft der Verkehr in Richtung Norden halbseitig an der Brandstelle vorbei.

