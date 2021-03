Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Lediglich drei Verstöße gegen Ausgangssperre

Papenburg (ots)

Die Polizei hat im Emsland und der Grafschaft Bentheim am Sonntag insgesamt 33 Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen der Landkreise festgestellt. Lediglich drei der Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren dabei auf Verstöße gegen die Ausgangssperre in Papenburg zurückzuführen. Die engmaschigen Kontrollen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell