POL-EL: Aschendorf - Fensterscheiben eingeworfen

Aschendorf (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben bislang unbekannte Täter fünf Fensterscheiben eines Bürogebäudes in der Straße Am Brink mit Steinen eingeworfen. Das leerstehende Gebäude wird derzeit renoviert. Der Schaden wird auf rund 1700 Euro geschätzt Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

