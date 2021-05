Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der kurzen Zeit zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Düsseldorfer Straße einen VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten VW wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen dunkelgrünen Pkw handeln könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Mann nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 66 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall am Montagmittag gegen 12 Uhr. Der Mann fuhr mit dem Elektrofahrzeug den Waldmühleweg von Waiblingen in Richtung Neustadt entlang und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Weinstadt-Beutelsbach: Auto beschädigt

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Montag zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr die hintere linke Scheibe eines in der Poststraße geparkten Citroen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr einen auf dem Parkplatz "Bantel" in der Moserstraße geparkten Citroen und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Chevrolet befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Karlstraße. An der Einmündung zur Ulrichstraße missachtete er die Vorfahrtsregel rechts vor links und stieß mit einer einbiegenden BMW-Fahrerin zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

In der Schorndorfer Straße entstand am Montagabend bei einem Verkehrsunfall ca. 17.000 Euro Sachschaden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 17 Uhr vom linken Fahrstreifen nach rechts steuern und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden Pkw Audi A3. Die Insassen blieben bei diesem Zusammenstoß unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell