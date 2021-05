POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Fahruntüchtige Autofahrer

Polizeipräsidium Aalen

Remshalden-Hebsack: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen in der Wilhelm-Enßle-Straße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr am Montag gegen 15:45 Uhr die Gmünder Straße in Richtung Innenstadt entlang. Hierbei streifte er den Mercedes eines 60-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer Grundstücksausfahrt wartete. Anschließend wendete der Radfahrer und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise auf den Radfahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang/Sulzbach: Fahruntüchtige Autofahrer

Wegen eines unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrers und einer betrunkenen Autofahrerin musste die Polizei Backnang am Dienstag die Weiterfahrten untersagen. Gegen 11.15 Uhr wurde in der Straße Büttenfeld ein 20-Jähriger kontrolliert, wobei bei ihm deutliche Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung festgestellt wurden.

In Sulzbach fiel gegen 20.40 Uhr eine Autofahrerin auf, die auf der B 14 in Schlangenlinien gefahren ist. Es wurde die Polizei alarmiert, die die 32-jährige Audi-Fahrerin auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Haller Straße antraf. Die Dame war deutlich betrunken und laut einem Atemalkoholtest mit über zwei Promille am Steuer. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde ein Zwangsstopp verordnet. Der Führerschein der 32-Jährigen wurde vorläufig eingezogen.

Aspach: Am Steuer eingeschlafen?

Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Mittwoch kurz vor zwei Uhr die L 1115 in Richtung Backnang. Er kam vermutlich infolge Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

