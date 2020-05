Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Büchnerstraße 14.05.2020

In der Nacht auf den 13.05.2020 kam es zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Betroffen ist ein Betrieb in der Büchnerstraße.

Am frühen Morgen bemerkte ein Mitarbeiter, der als erster einen Umkleideraum betreten wollte, dass dieser offenstand. Im Anschluss stellte er fest, dass in der Werkstatt diverse Ersatzteile auf dem Boden lagen.

Er informierte die Polizei.

Die Beamten konnten feststellen, dass die Täter in eine Werkstatthalle eingedrungen sind und mehrere Räume und Schränke durchsucht haben. Außerdem versuchten sie, einen Container auf dem Gelände zu öffnen.

Es wurde diverse Gegenstände, unter anderem ein Tresor, entwendet.

