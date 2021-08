Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten ohne Beute

Melle (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Johann-Matthias-Seling-Straße geriet am Samstagabend ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten zwischen 18.50 und 19.35 Uhr ins Innere des Hauses, nachdem sie sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht hatten. Sie erbeuteten nach ersten Informationen keine Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell