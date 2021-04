Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gartenhaus brennt nieder - Vollständig niedergebrannt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gartenhaus in Ulm-Söflingen.

Ulm (ots)

Gegen 00:45 Uhr stand das bewohnbare Gartenhaus auf einem Gartengrundstück an der Harthauser Straße in Flammen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Feuerwehr. Die war schnell vor Ort. Das Gartenhaus war jedoch nicht mehr zu retten. Der Besitzer gab an, dass am Nachmittag des Vortages in dem Garten gegrillt worden war. Das Polizeirevier Ulm-West war mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

