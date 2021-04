POL-UL: (GP) Ebersbach - Böse Katze - Miese Katze

Polizeipräsidium Ulm

Unüberbrückbare nachbarschaftliche Differenzen führten am Freitag, gegen 13.45 Uhr, zu einem handfesten Streit im Veilchenweg. Der Auslöser war Nachbars Katze, die es nicht unterlassen konnte, im Garten des angrenzenden Grundstücks zu kruschteln. Die damit verbundenen Erdaushubarbeiten führten dazu, dass man sich unschöne Worte auf sexueller Basis an den Kopf warf. Schlussendlich flogen noch ein Aschenbecher und eine Gartenlaterne in Richtung des Kontrahenten, glücklicherweise ohne körperlichen Schaden anzurichten. Nur die Beamten des Polizeireviers Göppingen waren in der Lage den "Weltfrieden" wiederherzustellen. Nun werden beide Parteien wegen gegenseitiger Beleidigung zur Anzeige gebracht.

