POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.02.2021

Filsum/Emden- Anrufe von angeblichen Amtspersonen Am 15.02.2021 kam es um 09:00 Uhr zu einem Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Strafverfolgungsbehörde, welcher einer 78-jährigen Filsumerin mitteilte, dass diese wegen eines Gewinnspieles eine Geldstrafe zahlen müssen. Die Dame wurde gebeten eine weitere Telefonnummer anzurufen, um genauere Details zu dem angeblichen Verfahren zu bekommen. Bei dem erfolgten Anruf wurde die Frau aus Filsum aufgefordert, eine vierstellige Summe auf ein polnisches Konto zu überweisen. Dieses lehnte die 78-jährige ab, beendete das Gespräch und informierte die Polizei in Filsum über den Vorfall. Weiterhin kam es am 15.02.2021 um 15:11 Uhr in Emden zu einem Anruf durch einen angeblichen Polizeibeamten bei einer 70-jährigen Frau. Der männliche Anrufer teilte der Dame mit, dass es ihrer direkten Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre. Nach dieser Information brach die Emderin das Telefonat umgehend ab und informierte das zuständige Polizeikommissariat in Emden über den Anruf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger derartige Telefonate, bei denen sich angebliche Amtspersonen vorstellen, die Geld fordern oder Straftaten behaupten, umgehend beenden sollen.

Bunde - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Am 15.02.2021 befuhr ein 47-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Lieferwagen gegen 22:30 Uhr die Autobahn 280 in Fahrtrichtung der niederländischen Grenze. In Höhe der Anschlussstelle Bunde-West ging der Kraftstoff seines Fahrzeuges aus und der Fahrzeugführer musste sein Fahrzeug in den dort abgesperrten Baustellenbereich lenken. Ein Zeuge stellte den Umstand fest und gab die Meldung weiter. Einer dorthin entsandten Funkstreifenwagenbesatzung berichtete der Betroffene, dass dieser sich von Groningen aus kommend in den Niederlanden verfahren hätte und aus Versehen die Grenze nach Deutschland überquert habe. Nach weiterer Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 47-jährige Mann unter dem Einfluss von 1,07 Promille Alkohol stand. Ebenso räumte der Betroffene ein, Konsument von Betäubungsmitteln zu sein und diese auch in kleiner Menge mit sich zu führen. Dem Mann aus den Niederlanden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

