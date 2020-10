Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pannen-Fahrzeug auf der B9 führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Morgen (05/2610)

Speyer (ots)

26.10.2020, 05:50 - 07:36 Uhr

Am Montagmorgen gegen 05:50 Uhr blieb ein auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahrender Pkw kurz vor der Ausfahrt Speyer-Nord aufgrund eines technischen Defekts auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Da an der Stelle kein Seitenstreifen vorhanden ist, wurde das Pannenfahrzeug durch die Polizei bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert. Der Verkehr staute sich zeitweise über ca. zwei Kilometern in Richtung Germersheim zurück. Ab 07:36 Uhr waren wieder beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell