Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Brand einer Gartenhütte++

Borkum - Brand einer Gartenhütte

Borkum - Bereits am 12.02.2021, gegen 02:40 Uhr, wurde den Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr der Brand einer Gartenhütte in der Straße "Achter der Oostkaje" gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort stand die hölzerne Gartenhütte bereits lichterloh in Flammen und wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Ein angrenzendes Wohnhaus und dessen Bewohner blieben unversehrt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Bisher ist unklar, wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

