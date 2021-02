Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Unfallverursacher entfernt sich unerkannt ++ Versuchter Einbruch in Lagerschuppen ++

Unfallverursacher entfernt sich unerkannt

Leer - In der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen einen auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße geparkten VW Bulli. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in einer unteren vierstelligen Gesamtsumme. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Versuchter Einbruch in Lagerschuppen

Weener - In der Zeit von Mittwochmittag bis Samstagmittag versuchten bislang unbekannte Täter durch das Eindrücken einer Fensterscheibe Zugang zu einem Lagerschuppen in der Hauptstraße zu erlangen. Ersten Erkenntnissen zufolge scheiterte der Versuch, bei dem ein Sachschaden in einer unteren dreistelligen Gesamtsumme entstand. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

