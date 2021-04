Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Paar tot aufgefunden

Angehörige entdeckten am Freitag in einer Wohnung in Uhingen zwei Tote.

Ulm (ots)

Der Sohn wollte seine Eltern besuchen. Als er am Freitagmittag deren Wohnung in Uhingen betrat, fand er die 78 und 69 Jahre alten Eltern leblos auf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen die Ermittlungen auf, Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Die aktuellen Erkenntnissen deuten auf ein Familiendrama unter den Eltern hin. Die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintergründen, dauern noch an.

