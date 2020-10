Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfallflucht (mit Beispielbild)

Zwischen Dienstag, 06. Oktober 2020, 19.00 Uhr und Mittwoch, 07. Oktober 2020, 16.30 Uhr kam es in der Kirchstraße im Bereich der Einmündung zur Straße Am Vask zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rechtsabbiegen von der Kirchstraße in die Straße Am Vask einen Audi A4, der am linken Straßenrand geparkt war. Der Pkw wurde massiv beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurden Bruchstücke von zwei Begrenzungsleuchten aufgefunden, die den Verdacht begründen, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen Lkw oder ein Fahrzeug mit Anhänger gehandelt haben könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell