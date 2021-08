Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfallverursacher gesucht ++ Meckelfeld - Lkw- Unfall verursacht erneut starke Verkehrsstörungen auf der A 1

Stelle (ots)

Am Mittwoch, 04.08.2021, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 32jähriger Däne mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 22 von Stelle in Richtung Fliegenberg. Ein vor ihm fahrender Fahrzeugführer bremste ohne ersichtlichen sein Fahrzeug stark ab. Der 32-Jährige erkannte die Situation rechtzeitig. Hinter dem 32jährigen befuhr eine Frau aus Bad Oyenhausen (21 Jahre) die K22. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug des 32jährigen auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Van. Die Situation muss von dem Fahrer eines weißen VW Busses beobachtet worden sein. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort. Da dieser möglicherweise wichtigen Zeugenangaben machen kann wird der Fahrer des weißen Busses dringend gebeten, sich mit der Polizei Winsen unter 04171/7960 in Verbindung zu setzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Meckelfeld - Lkw- Unfall verursacht erneut starke Verkehrsstörungen auf der A 1

Zu starken Beeinträchtigungen kam es am 04.08.2021 auf der A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Maschen und der Landesgrenze nach Hamburg, sowie den umliegenden Ausweichstrecken. Ausschlaggebend dafür war ein Verkehrsunfall gegen 13:25 Uhr, an dem insgesamt vier Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Durch den Auffahrunfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Da der rechte und der mittlere Fahrstreifen Richtung Hamburg temporär gesperrt werden mussten staute sich der Verkehr auf mehr als 10 km Länge. Auch die umliegenden Ausweichstrecken waren stark überlastet. Im Stau ist es im weiteren Verlauf zu zwei Auffahrunfällen gekommen, bei denen niemand verletzt worden ist. Auf der Gegenfahrbahn gab es ebenfalls Behinderungen durch sogenannte "Gaffer".

