Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrrad sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Tostedt (ots)

Bereits am 25.07. stellten Beamte der Polizeistation Tostedt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Alten Kleinbahn in Tostedt bei einem Jugendlichen ein Fahrrad fest, dass offensichtlich aus einem Diebstahl stammte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike, Slyder 87, 26 Zoll, 7 Gang- Schaltung. Das Fahrrad befindet sich bei der Polizeistation Tostedt. Hinweise werden unter 04182-404270 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell