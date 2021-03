Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Ergebnis der Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes auf der B 506

Kürten (ots)

Am Freitagnachmittag (26.03.) wurden in der Zeit von 13:15 bis 17:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B 506 in Kürten-Wolfsorth durchgeführt.

In dieser Zeit wurden rund 1700 Fahrzeuge gemessen. Von diesen verstießen insgesamt 87 gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

Nun wird gegen 71 Pkw-Fahrer und 16 Motorradfahrer ein Verwarngeld- oder Bußgeldverfahren eingeleitet, wobei 7 Fahrzeugführer ein Fahrverbot erwartet.

Traurige Spitzenreiter waren 2 Motorradfahrer, einer aus Düsseldorf mit 210 km/h und einer aus Bergisch Gladbach mit 181 km/h, die direkt hintereinander fuhren. Nach einer ersten Auswertung der Messdaten und Rücksprache mit dem Verkehrskommissariat wird gegen beide wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell