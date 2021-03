Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (26.03.), in der Zeit von 13:30 bis 14:20 Uhr, wurden in der Straße Hoppersheider Busch, Ecke Broicher Feld, zwei Stromschaltkästen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Hierbei entstand hoher Sachschaden.

Aufgrund der vorhandenen Spuren ist zu vermuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen größeren roten Lkw handeln könnte.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt und zu einem roten Lkw machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

