Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Unfall wegen gesundheitlicher Probleme

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme touchierte am Donnerstag, gegen 19 Uhr, ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen den Bordstein und eine Mauer in der Gutleuthausstraße in Ettlingen. Der Pkw wurde dabei beschädigt.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann offenbar internistische Probleme hatte. Ob diese zu dem Unfall führten, bedarf noch der Klärung. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

