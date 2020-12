Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kanaldeckel aus der Fahrbahn gehoben

Übach-Palenberg-PalenbergÜbach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am 8. Dezember (Dienstag), zwischen 17.45 und 17.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er drei dunkel gekleidete Jugendliche beobachtet habe, wie sie auf einem befestigten Weg zwischen Schloss Zweibrüggen und dem Bahnhof Übach-Palenberg mehrere Kanaldeckel aus der Fahrbahn hoben. Er habe gerade noch mit seinem Fahrrad einem der entstandenen Löcher ausweichen können. Die Kanaldeckel konnten zusammen mit dem Zeugen wieder eingesetzt werden. Personen, die die Täter beim Ausheben der Kanaldeckel ebenfalls beobachtet haben und/oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell