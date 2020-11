Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Etwa 30-jähriger Unfallverursacher haute ab * Unfallflucht: Zettelschreiber bitte melden! * E-Scooterfahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss *

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Etwa 30-jähriger Unfallverursacher haute ab - Offenbach

(aa) Nach einem Unfall am Montagabend in der Bismarckstraße hielt der etwa 30 Jahre alte Fahrer eines silbernen VW nicht wie zuvor vereinbart am Straßenrand an, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 18.50 Uhr war der Unbekannte von der Groß-Hasenbach-Straße in die Waldstraße eingebogen und mit dem vorfahrtberechtigten Mercedes eines 38-Jährigen zusammengestoßen. An der S-Klasse entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Fahrer vereinbarten für den Personalienaustausch zur Seite zu fahren. Dann machte sich jedoch der Verursacher, der kurze schwarze Haare und eine schmale Statur hatte, davon. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Unfallflucht: Zettelschreiber bitte melden! - Obertshausen/Hausen

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwochvormittag vergangener Woche in der Frankfurter Straße ereignet hat, haben die Ermittler der Fluchtgruppe bereits gute Hinweise zum Verursacher. Ein Zeuge, dessen Personalien leider noch unbekannt sind, hatte dem Halter eines VW einen Zettel hinterlassen. Demnach hatte der Fahrer eines grauen Opel Astra mit OF-Kennzeichen gegen 10 Uhr den in Höhe der Hausnummer 24 geparkten Golf beim Vorbeifahren touchiert. Dadurch wurden auf der linken Seite die Stoßstange, ein Kotflügel und eine Felge beschädigt. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro gekümmert und war weitergefahren. Die Polizei bittet nun den Zettelschreiber und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Fahrzeug wurde komplett ausgeschlachtet - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Diebe haben in der Nacht zum Montag einen in einer Tiefgarage an der Herrnröther Straße geparkten Porsche ausgeschlachtet. Zwischen 20.30 und 7.50 Uhr hatten die Täter den gelben Boxster auf Backsteinen aufgebockt. Sie demontierten sowohl innen als auch außen alle Fahrzeugteile. Der Wert der Beute wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Der Trick mit der Kundenkarte - Hanau

(neu) Mit der banalen Frage nach der Rufnummer eines Automobilclubs hat ein Trickdieb am Montagmorgen in Klein-Auheim mehrere hundert Euro Beute gemacht. Das Opfer war ein 71 Jahre alter Mann, der sich gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Reitweg aufhielt. Als der Rentner die Karte aus seinem Portemonnaie zog, gelang es dem Fremden, unbemerkt das Bargeld herauszufingern und einzustecken. Erst später bemerkte der 71-Jährige, dass er bestohlen worden war. Nach seiner Schilderung soll der Fremde mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei bittet um besondere Vorsicht, sollte man in eine ähnliche Situation geraten. Hinweise zu dem Trickdiebstahl werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. E-Scooterfahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss - Langenselbold

(neu) Ein 37 Jahre alter Mann aus Neuberg dürfte am Montagmittag nach Einschätzung der Polizei unter Drogeneinfluss gestanden, als er mit einem Elektro-Scooter in der Gründaustadt unterwegs war. Einem Mitarbeiter der Ordnungspolizei war der Mann gegen 13.45 Uhr durch seine unsichere Fahrweise in der Kinzigstraße aufgefallen. Mit Unterstützung der Landespolizei wurde der Angehaltene kontrolliert, wobei sich der Verdacht erhärtete, dass er wohl Kokain, Amphetamin und Marihuana eingenommen hatte. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Verdächtigen weitere Drogen, welche von der Polizei sichergestellt wurden. Die Ordnungshüter untersagten dem Neuberger die Weiterfahrt und ordneten zudem eine Blutprobe an. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

3. Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher - Maintal

(neu) Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Dörnigheim hat am Montagabend zwei Einbrecher beim Aufhebeln einer Kellertür überrascht. Die Ganoven traten daraufhin den "geordneten Rückzug" an und rannten in Richtung Limesstraße davon. Seither fahndet die Polizei nach den Männern. Gegen 18 Uhr kam das Duo durch den Garten und machte sich an der Kellertür zu schaffen. Entwendet wurde zwar nichts, gleichwohl liegt eine Beschreibung vor. Beide werden auf 1,80 Meter geschätzt, einer trug eine graue Hose, der andere einen dunklen Kapuzenpulli und eine Bauchtasche. Hinweise bitte an die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. In die Seite geprallt - Maintal

(neu) Beim Zusammenstoß zweier Personenwagen ist am Montag im Stadtteil Bischofsheim eine 32 Jahre alte Frau aus Bad Vilbel leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr wollte ein ebenfalls 32 Jahre alter Peugeot-Fahrer am Ende der Berger Straße in Bischofsheim nach links in die Landesstraße 3205 einbiegen. Wohl zu spät erkannte der Frankfurter, dass von links ein Smart ankam, der von der Bad Vilbelerin gesteuert wurde. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge Prellungen und hatte Schmerzen im Knie. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 7.000 Euro an.

Offenbach, 10.11.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell