Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (20.06.2020) gegen 15.30 Uhr verfolgte ein Zeuge zwei Fahrraddiebe und alarmierte gleichzeitig die Polizei. In der Straße "Zum Kirschbäumchen" sprach er die beiden Diebe an, die die Fahrräder sofort ablegten und von dort zu Fuß flüchteten. Gleichzeitig trafen die Polizisten am Einsatzort ein und verfolgten einen Dieb bis zur Talbotstraße. Dort nahmen die Beamten den 20-jährigen Tatverdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, fest und fesselten ihn. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache entließen ihn die Beamten wieder. Ein Strafverfahren wegen des Fahrraddiebstahls wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell