Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

GeilenkirchenGeilenkirchen (ots)

Als der Besitzer einer Wohnung in der Nikolaus-Becker-Straße nach Hause kam, stellte er am Dienstagabend (8. Dezember), gegen 19 Uhr fest, dass seine Wohnungstür einen Spalt offen stand. Er hatte morgens gegen 9 Uhr das Haus verlassen. In der Zwischenzeit hatten offenbar Unbekannte sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen ein Laptop, ein Tablet sowie eine Sonnenbrille.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell