Polizeiinspektion Celle

POL-CE: unter Einfluss berauschender Mittel mit Kfz unterwegs

Celle - Westercelle (ots)

Am Samstag gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw Audi in der Straße Heineckes Feld. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Anzeichen auf die Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest bekräftigte diesen Verdacht. Aus diesem Grunde musste beim 20-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen werden. Sollte sich das Ergebnis des Vortests bei der Blutuntersuchung bestätigen, erwartet den jungen Fahrer eine Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie 1 Monat Fahrverbot und Punkte in der "Verkehrssünderdatei".

