Polizeiinspektion Celle

POL-CE: versuchter Einbruch in Stallgebäude

Schafdiebstahl

Celle - Klein Hehlen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht in einen Schafstall im Hollenkamp einzubrechen. Dieses Vorhaben misslang aus unbekannten Gründen offensichtlich. Der oder die Täter dürften es auf die Schafe abgesehen haben. Bereits in der Nacht vom 02. auf den 03. April wurde ein trächtiges Schaf von einer dortigen Weide entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Celle unter 051417 277-0.

