Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Online-Informationsveranstaltung zum Thema Studium bei der Polizei NRW

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am 31.03.2021 bietet die Kreispolizeibehörde - wie an jedem letzten Mittwoch eines Monats - ab 18:00 Uhr wieder eine Videoveranstaltung zum Thema Studium bei der Polizei NRW an.

Wer sich für einen der über 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert, kann sich bis zum 30.03.2021 unter der Email-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de für die Online-Veranstaltung anmelden. Im Anschluss erhalten die Interessierten die Zugangsdaten.

Aufgrund des geänderten, ganzjährigen Einstellungsverfahrens bei der Polizei NRW ist es bereits jetzt möglich, die Bewerbung für den Studienbeginn am 01.09.2022 einzureichen. Wer seine Bewerbung frühzeitig auf den Weg bringt, kann bei optimalem Verlauf schon Ende Oktober seine Einstellungszusage für das nächste Jahr in den Händen halten.

Das Team der Nachwuchswerbung erläutert dann unter anderem die Einstellungsvoraussetzungen, stellt den Studiengang und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten vor. In diesem Rahmen beantworten die Fachleute natürlich auch persönliche Fragen.

Erste Informationen sind auch auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de zu finden. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell