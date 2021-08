Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ermittlungsstand nach Brand der Sporthalle Tostedt

Tostedt (ots)

Nachdem am 22.07. 2021 die Sporthalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Tostedt durch ein Feuer stark beschädigt worden war (wir berichteten) konzentrieren sich die weiteren Ermittlungen auf eine Gruppe jugendlicher Heranwachsender. Zeugen gaben vermehrt Hinweise auf eine Gruppe von 3 - 5 männlichen Jugendlichen (14 - 18 Jahre alt), die sich in den vergangenen Wochen vermehrt auf dem dortigen Gelände aufgehalten hatten. Da der Sachschaden, der an der Sporthalle selbst und am Inventar durch den Brand entstanden sind, durch einen Gutachter auf ein vielfaches des ursprünglich angenommenen Wertes beziffert wurde, setzt die Versicherung eine Belohnung in einer Höhe von 5.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz (04181/ 2850)

