Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Gönnheim (ots)

Am 24.04.2021, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 8 zwischen Gönnheim und der BAB 650, Anschlussstelle Friedelsheim, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 33-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis leicht verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die Kreisstraße 8 in Fahrtrichtung Gönnheim. Wenige Meter vor dem auf dieser Fahrtstrecke befindlichen Bahnübergang, überholte der Motorradfahrer trotz Überholverbotes einen vor ihm fahrenden Pkw. Als der Motorradfahrer beim Wiedereinscheren die eingelassenen Bahnschienen überfuhr, geriet er ins Schlingern. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wodurch er nach dem Bahnübergang gegen die am Straßenrand befindliche Schutzplanke prallte und zu Boden geschleudert wurde. Der 33-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell