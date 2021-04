Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 39

Auf der Bundesstraße 39 in Neustadt/Weinstraße in Höhe des dortigen Mitfahrerparkplatzes wurde am gestrigen Tag im Zeitraum zwischen 10:00-10:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch die Polizeiinspektion Neustadt/W. durchgeführt. Dabei ergaben sich zwei Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Zeitgleich führten die Zentralen Verkehrsdienste eine Geschwindigkeitsmessung an der gegenüberliegenden Straßenseite durch. Da insgesamt drei Verkehrsteilnehmer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern mittels Betätigen der Lichthupe vor der bevorstehenden Geschwindigkeitsmessung warnten, wurden diese aufgrund dessen ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.

