Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beziehungsstreit endet in Körperverletzungsdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittag des 23.04.2021 gegen 15:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neustadt/W. über ein Körperverletzungsdelikt in der Langensteinstraße in Neustadt/W. in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem jungen Paar gekommen ist. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar, der Mann schlug seiner Partnerin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Danach entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit und konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell