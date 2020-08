Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Polizei hat Hinweise auf Rennen

Bei der Suche nach der Ursache eines Unfalls am Samstag bei Langenau ist die Polizei jetzt weitergekommen.

Bei dem Unfall war, wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4680201) eine 59-Jährige getötet worden. Eine 46-Jährige wurde schwer verletzt, der 36-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, die Ermittlungen zu unterstützen.

Im Zuge weiterer Vernehmungen der bisher bekannten Zeugen verfestigte sich am Montag der Verdacht, dass sich der 36-Jährige am Steuer des Opel mit einem BMW-Fahrer ein Rennen geliefert haben könnte. Mit dem BMW war ein 47-Jähriger unterwegs, den die Ermittler an der Unfallstelle antrafen. Wie die Polizei bei den Ermittlungen auch erfuhr, soll unmittelbar nach dem Unfall ein graues Auto mit Münchner Kennzeichen an der Unfallstelle gehalten haben. Dessen Fahrer soll, so die Erkenntnisse der Polizei, mit beiden Fahrern gesprochen haben. Dieser Fahrer ist demnach ein wichtiger Zeuge für die Ermittler. Ihn, aber auch weitere Zeugen des Unfalls, bittet die Polizei, sich untere der Telefon-Nr. 07321/97520 zu melden.

Wie berichtet ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen Langenau und Riedheim am Stamstag gegen 18 Uhr. Ein 36-Jähriger war mit seinem Opel von Langenau gekommen. Kurz vor der Landesgrenze kam er mit dem Auto in der Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb im Feld liegen.

