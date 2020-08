Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Mit Auto in den Acker

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag bei Asselfingen einen Ford einfach stehen lassen.

Ulm (ots)

Zeugen hatten das Auto am frühen Sonntag bemerkt und die Polizei verständigt. Die stellte fest, dass in der Nacht zuvor jemand mit dem Ford von Stetten in Richtung Asselfingen gefahren sein muss. Kurz vor Asselfingen kam das Auto nach links, fuhr über den Acker und rammte einen Gartenzaun. Dann ging der Fahrer einfach davon. Zurück blieb der Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie erfuhr, dass das Auto unlängst ein 17-Jährige gekauft hat. Der wiederum will den Wagen an einen 16-Jährigen weitergegeben haben. Jetzt prüft die Polizei, wer mit dem Wagen unterwegs war und den Unfall verursacht hat. Den erwartet eine Strafanzeige. Der 17-Jährige und der 16-Jährigen jedenfalls haben keinen Führerschein.

Hinweis der Polizei: Fahren ohne Fahrerlaubnis ist kein Kavaliersdelikt. Die Teilnahme am Straßenverkehr ist so komplex, dass man sie lernen muss. Dazu ist ein Führerschein da. Die Ausbildung hilft, gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden und gesund nach Hause zu kommen.

