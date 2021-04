Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Dannstadt (ots)

Einen Ford Scorpio, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation am 22.04.2021, gg, 19.30 Uhr, auf der A65 fest. Ein junger Mann teilte gestern telefonisch bei uns mit, dass er in der Ausfahrt Dannstadt der A65 ein geparktes Auto gefunden habe. In dem Auto würden die Schlüssel stecken. Im Gespräch vor Ort wurde schnell klar, dass der Anrufer den Wagen nicht gefunden, sondern selbst dorthin gefahren hatte. Der 21-Jährige war aber nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und dazu war er offensichtlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab eine AAK von 0,9 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die am Wagen angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten, sondern vor einigen Wochen in Neustadt gestohlen worden waren Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell