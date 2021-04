Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Blitz-Einbruch in Handyladen

Grünstadt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag, 22.04.21, auf Freitag, 23.04.21 gegen 01:45 Uhr in einen Handyladen in der Grünstadter Fußgängerzone ein. Durch Beschädigung des Schaufensters verschaffte sich die unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Ladengeschäft. Entwendet wurden mehrere Mobiltelefone. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

