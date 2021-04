Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrollen Schwerverkehr - Ergebnis

Dannstadt (ots)

Heute, 23.04.2021, führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim Kontrollen des Schwerverkehrs an der Raststätte Dannstadt-West durch. In der Zeit von 8 Uhr bis 14.30 Uhr konnten zwölf Lkw kontrolliert werden. Davon wurden bei drei Lkw Auffälligkeiten festgestellt, die restlichen neun Lkw waren nicht zu beanstanden. In einem Fall unterschritt der verantwortliche Lkw-Fahrer den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden. Ein Lkw-Fahrer hatte die erforderlichen Lenk-und Ruhezeiten nicht eingehalten und bei einem anderen wurden so gravierende Mängel der Bereifung festgestellt, dass die Weiterfahrt des Lkw verboten wurde. Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrers ergab die Überprüfung, dass gegen diesen ein Haftbefehl wegen eines Diebstahldelikts bestand. Nach Zahlung der Geldbuße konnte der Haftbefehl außer Kraft gesetzt werden.

