Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210202-3: Auto nach Brand beschädigt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter zündete auf einer Motorhaube eines weißen Daimlers Gegenstände an und verursachte einen Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Halter (81) eines weißen Mercedes bemerkte am Montagmorgen (01. Februar) gegen 10:00 Uhr einen merkwürdigen Geruch in seiner Garage. Bei näherem Hinsehen glomm auf der Motorhaube seines Wagens ein Besen und ein blauer Plastiksack. Vermutlich ist ein Unberechtigter in die unverschlossene Garage gegangen, hat die dort befindlichen Gegenstände auf die Motorhaube gelegt und angezündet.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell