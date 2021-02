Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210202-1: Schwer verletzter Mofafahrer - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (30. Januar) hat sich ein 27-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Mofa schwer verletzt.

Der Kerpener fuhr um 07:15 Uhr auf der Zievericher Straße im Ortsteil Thorr in Richtung Sportparkstraße. Als er mit seinem Mofa in Höhe der Hausnummer 64 war, wehte nach seinen Angaben Schnee in sein geöffnetes Visier. Er konnte nichts mehr sehen und fuhr gegen eine bauliche Fahrbahnverengung. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Bergheimer (56) fuhr mit seinem Wagen in gleicher Richtung und sah den Unfall. Er leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Kerpener in ein Krankenhaus. Sein Mofa wurde abgeschleppt. Die Zievericher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (bb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell