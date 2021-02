Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210201-4: Spaziergänger fand ungewöhnliches Diebesgut im Wald - Hürth

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Von einem Obst- und Gemüsehandel entwendeten unbekannte Täter circa 1000 Pfandkisten und ließen diese unweit des Tatortes zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte am Sonntag (31. Januar) um 15:35 Uhr Ungewöhnliches bei seinem Spaziergang auf einem Waldweg zwischen der Luxemburger und der Gennerstraße. Dort lagen unzählige Pfandkisten, die dem Transport von Obst und Gemüse dienen. Dabei handelt es sich um Kisten, die für einen Stückpreis von etwa fünf Euro an Pfand in den Wirtschaftskreislauf ausgegeben werden. Da die Polizisten inmitten der Kistenstapel (Bild) einen Lieferschein eines Obst- und Gemüsehandels fanden, der sich am Marktweg befindet, war die Suche nach dem Besitzer der Kisten schnell erledigt. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (28. Januar) 07:00 Uhr und Sonntag (31. Januar) unberechtigt auf das Gelände des Händlers gelangt sind und die Pfandkisten, die ursprünglich auf einer Palette gelagert waren, entwendeten. Da zum Transport sicherlich ein Fahrzeug benutzt worden ist, hoffen die Ermittler des Kriminalkommissariates 23 in Brühl auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl und den Geschehnissen am Fundort machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell