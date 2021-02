Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210201-1: Wohnungseinbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Während die Anwohner eines Einfamilienhauses auf dem "Untersten Weg" nicht zu Hause waren, hebelten Unbekannte eine Terrassentür des Wohnhauses auf. In der Zeit von Donnerstag (28. Januar, 17:00 Uhr) bis Freitag (29. Januar, 15:00 Uhr) begaben sich unbekannte Tatverdächtige in den Garten eines Mittelreihenhauses. Dazu kletterten sie offenbar durch mehrere Nachbargärten. Nachdem die unbekannten Personen die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld und Schmuck in geringer fünfstelliger Höhe. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen auf dem Untersten Weg innerhalb des oben genannten Tatzeitraums wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Der oben geschilderte Einbruch war einer von sieben in der vergangenen Woche vom 25. Januar bis 31. Januar 2021. In drei Fällen kamen die Tatverdächtigen glücklicherweise nicht in die Wohnhäuser. Zum Schutz vor einem Wohnungseinbruch können sie selbst beitragen, indem Sie Ihre Wohngegend beobachten und achtsam sind. Kommen Ihnen Personen oder Situationen verdächtig vor, rufen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei. So können Sie sich und ihre Nachbarn vor einem Wohnungseinbruch schützen. Eine Übersicht über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis finden Sie wöchentlich in unserem Wohnungseinbruchradar auf unserer Internetseite: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. (akl)

