POL-OH: "Unfallbilanz: Zwei verletzte Personen und 50.000 EUR Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B 27"

Am Samstagmorgen, 22.08.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Beide beteiligten Fahrzeuge befuhren zur Unfallzeit die B 27 im Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Fulda - Bronnzeller Kreissel und Eichenzell - Löschenrod aus Richtung Fulda kommend. Wenige hundert Meter hinter dem Bronnzeller Kreissel wechselte eine 29 - jährige Fahrzeugführerin eines Ford Transit im zweispurigen Bereich vom linken auf den rechten Fahrstreifen, als sie durch einen nachfolgenden Ford Mustang, der auf sie auffuhr, touchiert wurde. Hierdurch geriet der Transit ins Schleudern, prallte mit der rechten Fahrzeugseite in die Mittelleitplanke und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Der hochmotorisierte Ford-Mustang, an dessen Steuer ein 37 - jähriger Mann aus Fulda saß, prallte in die Mittelleitplanke und wurde von hier aus über die beiden Fahrbahnen in den Straßengraben rechtsseitig der Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt; der Fahrer des Sportwagens wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Alleine der Sachschaden am total beschädigten Mustang wird von der Polizei mit 40.000 EUR beziffert. Außerdem entstand Sachschaden an der Mittelleitplanke. Eine Fahrspur der B 27 musste im Zuge der Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn nass; die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

