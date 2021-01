Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210129-2: Supermarkträuber mit Bildern aus Überwachungskamera gesucht - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach zwei Räubern, die am Abend des 19. Dezember die Tageseinnahmen eines Lebensmittelmarktes erbeuteten, um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wie mit der Pressemeldung "201221-1: Supermarkt-Räuber erbeuteten Bargeld - Pulheim" berichtet, haben zwei unbekannte Männer bei Ladenschluss einen Supermarkt an der Venloer Straße in Stommeln ausgeraubt.

Die Männer betraten die Supermarkt-Filiale gegen 22:00 Uhr. Im Kassenbereich forderten sie Bargeld und bedrohten mit einer Schusswaffe mehrere Mitarbeiter. Von zwei Mitarbeitern ließen sie sich in den Tresorraum führen und entwendeten aus dem bereits offenstehenden Tresor die Tageseinnahmen. Mit der Beute flüchtete das Duo über das Lager des Supermarktes in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenbeschreibung war der erste Täter etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte einen leicht dunklen Teint. Er trug einen dunkelblauen längeren Mantel mit aufgezogener Kapuze, darunter eine "Beanie"-Mütze. Zudem war er mit einer schwarzen Hose, einem dunklen Pullover und schwarzen Winterschuhen oder Turnschuhen bekleidet. Sein Gesicht war von einem Tuch bedeckt. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Sein Komplize war 175 bis 180 Zentimeter groß und etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er war ebenfalls von schlanker Statur, hatte ein schmales Gesicht, hellblondes kurzes Haar und trug eine olivgrüne Winterjacke. Seine dunkelblaue weite Jogginghose hatte zwei oder drei weiße Streifen an den äußeren Seiten. Auch er trug eine Gesichtsbedeckung.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt in diesem Fall und sucht dringend Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Räubern machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

