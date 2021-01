Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210129-1: Autorennen auf vielbefahrenen Straßen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum gefährlichen und rücksichtslosen Verhalten zweier Autofahrer machen können.

Mehrere Zeugen berichteten der Polizei am Dienstagnachmittag (26. Januar) von einem Rennen auf der Brühler Straße in Berzdorf. Die zwei "Piloten" saßen in einem VW Golf GTI mit Kölner Kennzeichen und einem mit zwei Personen besetzten, schwarzen Audi Avant A4 mit Hamburger Kennzeichen und fuhren um kurz nach 15:00 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Brühler Straße. Wenig später überholte der Audi auf der Rodenkirchener Straße den Dienstwagen von zwei Ordnungsamtsmitarbeitern, die dem Wagen - soweit es möglich war - folgten. Sie dokumentierten zahlreiche Verkehrsverstöße. Darunter in einem Fall das Vorbeifahren an verkehrsbedingt wartenden Verkehrsteilnehmern an einer roten Ampel an der Kreuzung Rodenkirchener Straße / Keldenicher Straße. Der Audi fuhr links an wartenden Linksabbiegern und Geradeausfahrern vorbei. Der Fahrer missachtete das Rotlicht und fuhr auf der Eichholzer Straße in Richtung Urfelder Straße weiter. Dort trafen die Fahrzeuge wieder aufeinander und der Golf scherte vor dem Audi ein. Beide rasten in Richtung BAB 555 davon.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und der Sachbearbeiter bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Fahrzeugen (mit Kennzeichen), den Fahrern, deren Identität oder Aufenthalt und dem konkreten Fahrverhalten machen können, sich unverzüglich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

